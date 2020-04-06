Fenerbahçe'nin Patrick için yaptığı teklifi açıkladılar

Internacional forması giyen Patrick'in menajeri, oyuncusuna Flamengo ve Corinthians'ın talip olduğunu açıklarken daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin tutarı da ortaya çıktı.

06 Nisan 2020, Pazartesi 10:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Patrick için yaptığı teklifi açıkladılar

Daha önce ülkemizde Gaziantepspor forması giymiş ve sonrasında döndüğü Brezilya'da Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş isimlerden Patrick, takımı Internacional'den ayrılmaya hazırlanıyor. 

ESPN'den Jorge Nicola'nın haberine göre oyuncunun menajeri, Flamengo ve Corinthians'ın Patrick ile ilgilendiğini açıkladı. 

Yine aynı haberde 2018 yılında Fenerbahçe'nin devreye girip 8 milyon Euro önerdiği belirtildi. 

O dönemde Patrick'i takımda tutmayı tercih eden Internacional Yönetimi, bugün resmi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyla yollarını ayırabilir.

2019-20 sezonunun devre arasında da Fenerbahçe'nin Patrick için görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

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