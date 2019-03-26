EURO 2020 elemelerinde milli takımlarının formasını giyen Miha Zajc (24) ve Eljif Elmas (19) başarılı performanslarıyla alkışlandı, Ferdi Kadıoğlu ise (19) Hollanda U21 takımıyla vitrine çıktı. 23 yaşındaki Jailson ile sezon sonu sarı-lacivertli takıma geri dönecek Ozan Tufan’ın da (24) önümüzdeki yıllara damga vurması bekleniyor.

Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, 2019-2020’de şampiyonluk hedeflerken, kadroda önemli bir detay dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımda orta sahadaki genç yıldızların sayısı öne çıkıyor. Devre arası Empoli’den transfer edilen Miha Zajc bu isimlerin başında geliyor. Ersun Yanal’ın güvendiği isimlerden olan Zajc, ülkesi Slovenya’da da 10 numarayı aldı.

EURO 2020 yolunda ülkesinin de en önemli kozlarından olan Zajc, özel bir durum daha yaşadı. En son EURO 2000’de boy gösteren Slovenya Milli Takımı’nda, efsane futbolcu Zlatko Zahovic’in 10 numarası şu anda Zajc’a teslim edildi. Yetenekli oyuncu, Makedonya’ya da şık bir kafa golü kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe’nin de en kritik kozlarından olacak.

Bir diğer parlayan isim Eljif Elmas.. Makedonya Milli Takımı’nda şu anda adeta bir ulusal kahraman gibi görülen ve Letonya’ya 2 gol atan Eljif, henüz 19 yaşında olmasına karşın ön plana çıkıyor. Yetenekli orta saha hem Fenerbahçe’de hem de Makedonya’da büyük önem taşıyor, Avrupa’nın dev kulüpleri tarafından da izleniyor.

Ferdi’nin önü açık

Bir diğer merakla beklenen isim Ozan Tufan olacak. Ozan, Fenerbahçe’deki dalgalı yıllarından sonra kiralık gittiği Aytemiz Alanyaspor’da Sergen Yalçın’la beraber toparlandı. 24 yaşında olan genç orta saha, hem fiziksel hem de maç performansı olarak yukarıya çıktı. Gelecek sezon Ersun Yanal da Ozan’ı kullanmak amacında.

Kadrodaki bir diğer yetenekli orta saha Ferdi Kadıoğlu... Ferdi, Hollanda U21 kadrosunda oynuyor ve 10 numaralı formayla sahaya çıkıyor. Hollanda’nın da A takıma kazandırmak istediği genç oyun kurucu, Fenerbahçe camiasının da ilgisini çekiyor. Son olarak Jailson da gelecek açısından umut taşıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon özellikle Galatasaray derbisindeki golüyle parlamıştı.

(Milliyet)