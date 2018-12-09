Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Fenerbahçe, çareyi devre arasında arayacak. Yönetim, nokta atışı transferler yaparak kadro kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Ancak bunu yapmak o kadar da kolay değil.

Finansal Fair Play nedeniyle bonservisli oyuncu almak için öncelikle futbolcu satmak zorunda olan Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında mutlaka bazı isimleri feda edecek.

Bu doğrultuda akıllardaki ilk oyuncunun Roberto Soldado olduğu öğrenildi. İspanyol forvetin ciddi bir pazarı bulunurken, Katar veya Arabistan kulüplerinden birine yüksek bonservis bedeliyle satılması planlanıyor. Sportif direktör Comolli’nin çalışmalara çoktan başladığı öğrenilirken, Soldado’dan gelecek tüm kaynak yine transfere harcanacak.

Daha önce ikna olmadı

Fenerbahçe Yönetimi, sezon başında da Soldado’yu göndermeye çalışmış ancak başırsız olmuştu. Comolli bu kez benzer bir sıkıntıyı yaşamamak adına İspanyol futbolcuyla birebir görüşme yapıp, alacaklarının da büyük kısmını vererek ikna etmeye çalışacak. Soldado’nun yanı sıra Aatif ve Dirar’ın da Ocak ayında gönderilmesi planlanıyor.

Yusuf Dursun