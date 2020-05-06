Ersun Yanal'ın takımdan gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de ilk gündeme gelen isimlerden birisi olan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Nisan ortasında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılıklı olarak anlaşığ sözleşmesini fesheden Bjelica'yla görüşen Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin detayları gün geçtikçe ortaya çıkıyor.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin 48 yaşındaki teknik adamla görüştüğünü, 2022 yılına kadar sözleşme teklif ettiğini ve yıllık da 2 milyon euro ücret önerdiğini yazdı.

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligin yeniden başlama ihtimalinin ortaya çıkması sonrasında belli gruplar dahilinde çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Bjelica konusuyla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.