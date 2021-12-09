UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Royal Antwerp ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe , son maçında. Grupta üçüncü olarak Konferans Ligi’ne gitmesi kesinleşen Fenerbahçe, Frankfurt’u maçıyla Avrupa Ligi defterini kapatıyor. Prestij ve ülke puanı için mücadele eden Kanarya, yoluna Avrupa'nın 3 numaralı kupasında devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Fenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle:

Roma (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin saati ise henüz belli değil.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.