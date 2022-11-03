Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le Cracovia Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Kanarya, liderlik koltuğu için sahada. Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Kiev'den gelecek tek bir galibiyetin Kanarya tarafından ülke puanına katkısı ise toplamda 1.400 olacak! Ayrıca Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçını kazanarak gruptan lider çıkması halinde önemli bir maddi gelir elde edecek.

Lider çıkmak çok önemli!

Grubu lider tamamlamak her açıdan çok önemli. Çünkü Kupa 2'nin ikincileri, Son 16 için 7 Kasım 2022'deki Play-Off kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. İlk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşları 23 Şubat 2023'te olacak. Fenerbahçe, zirveden giderse Son 16'daki rakibimiz 24 Şubat 2023'te belli olacak, İlk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar 16 Mart 2023'te oynanacak. Dünkü tarihi beraberlikle ülke puanına 200 puan kazandıran Kanarya, son sınavında Dinamo Kiev'i devirirse, galibiyetten dolayı 400, birinci olduğu için 200 ve Son 16'ya direkt gittiği için de ülke puanına toplamda 1.400 puan kazandırmayı başaracak.

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Yayıncı kuruluş EXXEN'den naklen yayınlanacak kura çekimi ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşen takımlar: Fenerbahçe, Rennes, Arsenal, Manchester United, Real Betis, Real Sociedad, Barcelona, Sevilla, Freiburg, Bayer Leverkusen, PSV, Ajax, Sporting, Union SG, Ferençvaroş

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri, grup maçlarının tamamlanmasının ardından kesin olarak belli olacak, haberimiz güncellenecektir.

2022 Avrupa Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Avrupa Ligi statüsü nasıl?

32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunuyor. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak.