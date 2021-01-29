Sarı-Lacivertliler, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminin de en dikkat çeken takımı oldu. Attila Szalai ile başlayan bombardıman, Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel ile devam etti. Fenerbahçe’nin durmaya da niyeti yok. Şimdiki gündem Porto’nun yıldızı Moussa Marega... Golcü oyuncunun Portekiz temsilcisi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe, aynı Osayi-Samuel’de olduğu gibi ilk olarak Marega ile önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor.

‘Bize teklif gelmedi’

Sonraki hedef ise yine Osayi-Samuel transferindeki gibi Porto’yu, oyuncuyu şimdi satmaya ikna etmek olacak. Portekiz ekibinin başkanı Pinto da Costa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada , “Marega’nın menacerine gelen teklifler olduğunu duyuyoruz. Ancak bize henüz resmi bir teklif gelmedi” dedi.



