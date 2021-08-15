Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları yeniden hızlandı. Kadrosuna direkt ilk 11’de oynayacak bir forvet katmak isteyen Fenerbahçe ’de hazırlıkları yoğunlaştı.

Teknik direktör Vitor Pereira’nın da istediği forvet için artık son aşamaya gelindi. Birçok önemli isim transfer listesinde bulunuyor. RB Leipzig’de yer alan Alexander Sörloth’u isteyen sarı-lacivertliler, ayrıca yine aynı takımda yer alan Güney Koreli forvet 25 yaşındaki Hwang Hee-chan’ı da listede tutuyor.

Fenerbahçe’de bir diğer takip edilen isimse Cedric Bakambu. 2014-15 sezonunda Bursaspor ’da oynayan Bakambu, 2018’den beri Çin’de Beijing Guon’da oynuyor.

Vitor Pereira’nın Çin’de çalıştığı dönemden tanıdığı 30 yaşındaki futbolcu da adaylar arasında bulunuyor. Bakambu aynı zamanda Fenerbahçe’nin savunmaya transfer ettiği Kim Min Jae’nin de Beijing Guon’dan takım arkadaşıydı.

Milliyet







