Fenerbahçe’nin ligde yarınki konuğu Kayserispor

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son oynadığı Royal Antwerp maçından 3-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe , Yukatel Kayserispor mücadelesini kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Fenerbahçe, geride kalan 11 maçta topladığı 19 puanla 7. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Mesut Özil de mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Dört isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe’de Yukatel Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde 3’er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

AA