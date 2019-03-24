Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiraladığı Meksikalı stoper Diego Reyes'ten geleceği ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

Bonservisi 2020 yazına dek Sarı Lacivertliler'in elinde bulunan 26 yaşındaki savunmacı, ülkesinin Paraguay ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Televisa Deportes'e şunları söyledi:

"Şu an kapımı kimseye kapatmış değilim. İsteğim, bir süre daha Avrupa'da kalmak ama geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda ailemle birlikte vereceğim. İspanya'da oynamaktan gerçekten çok mutluyum.

Türkiye'ye büyük bir tutkuyla gittim ancak işler ne yazık ki istediğim gibi gitmedi. Şu anda ise bence dünyanın en iyi liginde oynuyorum ve bunun tadını çıkarıyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler