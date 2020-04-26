Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan ve Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'ı transfer listesinin bir numarasına yazan Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktı.

İnter ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olmasına rağmen Conte'nin kadroda düşünmediği Asamoah'a Fenerbahçe ve Watford talip oldu. Asamoah'ın da bu sezon sonunda İnter'den ayrılmak istediği öğrenildi.

Önünde iki teklif olan Asamoah için birincisi Watford. Watfrod'un sahibi Pozzo ailesi, Asamoah'ın İtalya kariyerinin uzun bir dönemini Udinese'nin de aynı zamanda sahibi.

İkinci teklif ise Fenerbahçe'den. Sarı-Lacivertliler, Asamoah'a 2 yıllık sözleşme teklif ederken İnter'den alacağı maaşı teklif etti.





Conte'nin bu sezon tercihleri arasında yer almayan Kwadwo Asamoah sadece 11 karşılaşmada forma giyme şansı bulmuştu.



