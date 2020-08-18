Fenerbahçe hızlı hareket ederek transferlerin önemli bir bölümünü tamamladı. Gökhan, Caner, Novak ve Mert Hakan'ın ardından Mame Thiam'ı bitiren Kanarya; kanat, santrfor, orta saha ve stoper transferinde ise son aşamada.

STOPERDE ALTERNATİF ÇOK

Sabah'ın haberine göre; kanatlarda Diego Perotti ve Sinan Gümüş'ü bitirme aşamasına gelen sarılacivertliler, stoperde ise farklı bir yol izliyor. Lemos ve Cardona isimleriyle söz kesen Fenerbahçe, bu oyuncularla ilgili son kararını vermek için Malang Sarr ve Bastos görüşmelerinin sonucunu bekliyor. Orta alanda ise Jose Sosa'nın vereceği karar belirleyici olacak.

VEDAT'IN DURUMU BEKLENIYOR

Santrfor konusu ise Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferinin resmiyet kazanmasına bağlı. Bu noktada Fedor Smolov ve Loic Remy isimleri ön planda. Fenerbahçe, tüm transferlerini kısa süre içerisinde tamamlayıp, limit sorununu aşarak yeni sezona girmeyi planlıyor.

3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan takas yoluyla kadrosuna katacağı Mame Thiam ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Senegalli forvetin bugün resmi olarak açıklanması bekleniyor.