Yunan ekibi Olimpiakos'ta forma giyen Kostas Fortounis, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. Sarı Lacivertli kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı iddia edilen yıldız isimle ilgili komşudan flaş bir haber geldi.

Ülkede yayım yapan Sportdog adlı internet sitesinin haberine göre 26 yaşındaki 10 numaranın menajeri, Olimpiakos'un Atromitos'u yendiği mücadele sonrası Karaiskakis Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Site, söz konusu zirvede Fortounis'e Fenerbahçe'den gelen teklifin de masaya yatırılmış olabileceğini kaydetti.

Haberde sözleşmesi 2020 yazında bitecek olan Yunan futbolcunun Sarı Kanarya'ya olası bir transferiyle ilgili görüşmelerin bizzat menajeri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler