Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yapılan eleştiriler karşısında her defasında Tolga’nın arkasında durduğu bu süreçte başkan Ciğerci’nin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen tedavisini de yakından, birebir takip etti.

Ali Koç’un yakın çevresine “Tolga Ciğerci’nin başarısı sadece Fenerbahçe için değil asıl Türk futbolu için bir kazanç” dediği ve her anlamda desteklediği futbolcu yeni sezonun ilk maçı itibariyle de sahaya döndü.

Formayı taşıdığı ilk resmi maçta ortaya iyi bir oyun koyan, taraftarın da pozitif desteğini alan Tolga Ciğerci, Almanya altyapısında elde ettiği futbol tarzını sahaya yansıtacağa benziyor.

Maç sonunda başkanın desteğine, hocasına teşekkür eden, taraftarın desteği ile özgüveni yerine gelen Tolga Ciğerci her fırsatta Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyor.

Tolga Ciğerci; bugün futbolda yeniden var olacaksam bunu kulübüme borçluyum. Başkanımız, hocamız Ersun Yanal en kötü günde tüm eleştirileri karşılarına alıp benim yanımda oldular. Şimdi bana emanet edilen kutsal Fenerbahçe formasını vefa, aidiyet ve minnetle elimden gelen en iyi şekilde taşımak için savaşacağım. Taraftarımızın da bize destek olacağına inanıyorum. Bu takım ruhu oldukça Fenerbahçe bu sezon çok başarılı işler yapacak, dedi.

Tolga Ciğerci, sağlığına kavuşmasında kendisine destek olan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu’nu ve ekibini unutmadı. Ciğerci ilk resmi maçı olan Gazişehir maçının formasını imzalayıp, kulüp doktoruna verdi.