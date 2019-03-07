Fenerbahçe’nin konuğu USK Prag

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag’ı ağırlayacak.

07 Mart 2019, Perşembe 10:30
- A +
Fenerbahçe’nin konuğu USK Prag

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında yarın Çekya temsilcisi USK Prag’ı konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, 19.30’da başlayacak.

İki takım arasında Çekya’da oynanan ilk maçı ev sahibi takım 76-54 kazanmıştı.

Seride iki galibiyet elde eden takım adını yarı finale yazdıracak.

Fenerbahçe bu maçı kazanarak seriyi üçüncü maça taşımak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın kazanması halinde üçüncü maç 13 Mart’ta Kralovka Arena’da yapılacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.