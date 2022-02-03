UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'in bulunduğu D Grubu'ndan çıkamayan ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Watford'dan dönen Ozan Tufan ile Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun listeye eklenirken, sezon başında transferinin geç gerçekleştirilmesi nedeniyle Kupa 2 kadrosunda yer almayan Miguel Crespo'nun ve Diego Rossi'nin tercih edilmemesi dikkat çekti.

Öte yandan sezon başında Bursaspor 'dan kadroya katılan Burak Kapacak ile Kasımpaşa'dan transfer edilen Çağtay Kurukalıp da kadroda yer almadı.

İşte teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği, UEFA Konferans Ligi kadrosu: