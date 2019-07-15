Yaz transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe savunmaya çok önemli bir takviye yapmanın eşiğine geldi.

SEVILLA SORUN ÇIKARMADI

Fenerbahçe eski stoperi Simon Kjaer'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sevilla ile masaya oturan Sarı-Lacivertliler İspanyol kulübü ile Kjaer'i bedelsiz kiralama konusunda anlaşma sağladı. Ancak bu transferde beklenmedik pürüz Simon Kjaer cephesinden geldi.

SIMON KJAER İKNA EDİLECEK

Sevilla'da yılda net 2.5 milyon Euro kazanan Kjaer, Fenerbahçe'den brüt ücreti olan 4 milyon Euro'yu talep etti. Fenerbahçeli kurmaylar bu istek karşısında şok oldular. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sportif direktör Damien Comolli'nin yıllık 4 milyon Euro ücrete hiç sıcak bakmadığı ve Kjaer ile bir kez daha görüşme kararı aldığı öğrenildi. Sevilla bu sezon savunma hattına çok ciddi takviyeler yaptığı için Kjaer'in forma şansı az gözüküyor. Kjaer ile ilgili prüzün çözülme şansı da yüksek görülüyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI ONU ÇOK SEVMİŞTİ

Kjaer taraftarın en sevdiği isimlerden birisi ve onu yeniden takımda görmek istiyorlar. Fakat Kjaer'in maaş talebi de çok yüksek.. (Takvim)