Fenerbahçe, ligdeki tarihi sıkıntısının ardından Avrupa Ligi’nde moral arayacak. Son 32 turunda Zenit ile yarın ilk maçına evinde çıkacak sarı-lacivertlilerde, kadroda bazı sorunlar dikkat çekiyor.

Ligde ve Avrupa’da ciddi eksikleri olan Fenerbahçe’de Victor Moses adı öne çıkıyor. Nijeryalı futbolcu, özellikle Avrupa kadrosunda ismi olmayan futbolcuların yokluğunda joker gibi görev yapacak. İlk 11’in artık düzenli isimleri haline gelen Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Soldado’nun olmadığı ortamda Moses, Ersun Yanal’ın en önemli hamle şansı olacak. Moses’a çok güvenen Yanal, kanatlarda, hücumda ve gerekirse savunma bekinde 28 yaşındaki oyuncuyu değerlendirecek.

Aynı durum lig mücadelesinde de olacak. Soldado’nun cezası nedeniyle forvette sıkıntısı olan teknik heyet, Moses’un hücum özelliklerini de kullanmaya çalışacak. Yıldız futbolcunun geçmişte forvette de oynadığını bilen teknik patron Ersun Yanal, ligde arka arkaya gelen Atiker Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında bu planı uygulayacak.

Yanal’ın kafasında daha çok hücumcu özellikleriyle sivrilen Victor Moses, sol ve sağ kanat forvette, ofansif orta saha ve yardımcı forvet olarak kullanılacak.

Moses için ilk 11 zamanı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, yarınki Zenit maçıyle birlikte ilk 11’e dahil oluyor. Chelsea’den devre arası transfer döneminde gelen Nijeryalı futbolcu Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor maçlarında oyuna sonradan girmişti. Oynadığı süreler içinde kalitesini gösteren Moses, 1 de gol attı. Tecrübeli yıldız, önce 30’ar dakika, son maçta ise 45 dakika sahada kaldı. Chelsea’de ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı, maç kondisyonu kazandı ve hazır hale geldi. Taraftarların da sabırsızlıkla ilk 11’de görmek istediği Moses, Zenit ve ardından Konyaspor maçlarında takımın başlangıç kadrosunda yer alacak.

(Milliyet)