Sarı-Lacivertliler’in Vedat Muriç’in ayrılması durumunda onun boşluğunu doldurmak için listesinde ilk sıraya koyduğu Kevin Gameiro için temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vedat’ın gidişinin resmileşmesi halinde öncelikli olarak Gameiro’yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İspanya’nın Valencia takımında forma giyen Fransız futbolcu için menajeriyle ilk teması sağlamıştı. La Liga’da geçen sezonu 9. sırada bitiren ve Avrupa Kupaları’na kalamayan Siyah-Beyazlılar, salgın sonrası futbolcularına uzun süredir maaş ödeyemiyordu. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Gameiro’ya da senelik 4.5 milyon Euro veren İspanyollar’a en ciddi teklifin Kanarya’dan geldiği bildirildi.

Sıkıntılı süreçten faydalanacak

Başkan Ali Koç ve kurmaylarının da, tecrübeli golcüye senelik 2.5 milyon Euro ücret teklif ettiği ve bu rakama da Fransız forvetin sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı. 33 yaşındaki Gameiro ile 2+1 yıllık bir sözleşme planlayan Kanarya’dan Valencia’nın ise bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Ancak Fener cephesi, Valencia’nın da içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten faydalanarak, bu transferi en düşük bonservis bedeli ya da hiç para vermeden bitirmeyi planlıyor. Çünkü İspanyol temsilcisinin, Gameiro’nun maaşını karşılayacak gücü bulunmuyor.

Çağrı Davran





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