Fenerbahçe bu sezon Kayserispor ile oynadığı iki maçta da şanssızlığı kıramadı. Sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3 kez, bu hafta sahasında oynadığı maçta 2 kez şutu direkten döndü.

Beş şutu direkten döndü

İlk yarıdaki maçta Vedat Muriç, Moses, Luiz Gustavo'nun şutları direkten geri gelmiş maçı Kayserispor 1-0 galip bitirmişti. Sezonun 27.haftasında bu oynanan maçta ise ilk yarıda Mevlüt Erdinç ve Luiz Gustavo'nun şutları direkten döndü.

Bu sezon şutları en çok direkten dönen takım

Fenerbahçe 15 kez ile bu sezon şutları en çok direkten dönen takım konumunda bulunuyor.







