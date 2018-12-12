Fenerbahçe, tarihinde daha önce yaşamadığı bir tecrübeyi yaşıyor. Akhisar yenilgisi sonrası 16. sıraya gerileyen Kanarya, Kayseri’nin Kasımpaşa deplasmanında kazanmasıyla birlikte kendini 17. sırada buldu. Durum böyle olunca, yarınki Trnava mücadelesi gündemden düştü. Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı zaten garantileyen Sarı-Lacivertliler’de herkesin aklı fikri pazartesi günkü Erzurum sınavında. Bu hafta, ligde son 6 sırada yer alan takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Cumartesi günü Rize, Alanya’yı mağlup ederse; Fenerbahçe maç eksiğiyle ligin dibine demir atacak!

Eğer Sarı-Lacivertliler, Erzurum karşısında kaybederse, bir başka tarihi skandala imza atarak 16. haftayı puan tablosunun son sırasında tamamlayacak. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler’in artık kaybetme lüksü kalmadı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, galip gelerek en azından düşme hattının üzerine çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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