Fenerbahçe Süper Lig'in son iki haftasında beş puan kaybı yaparken zirve yarışından geride kaldı. Ersun Yanal'ın ekibi sezon boyunca kenar oyuncularından istediği verimi alamadı. Beklerden sadece 3 asist katkısı alan Fenerbahçe'de kanat oyuncularının asist katkısı verememesi hücumda tıkanmaya sebep oluyor.

Fenerbahçe'nin zirve rakipleri Beşiktaş, Galatasaray, Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un kanatlardan önemli katkı aldığı gözleniyor. Beşiktaş'tan Caner Erkin 9 asist, Galatasaray'dan Ömer Bayram 8 asist ve Başakşehir'de Edin Visca 8 asist ile ligin bu alanda en üst sıralarında yer alan oyuncuları oldu.





Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları toplam 10 asist

Isla 3 asist

Garry Rodrigues 3 asist

Tolga Ciğerci 2 asist

Moses 1 asist

Hasan Ali Kaldırım 0 asist

Dirar 0 asist

Deniz Türüç 0 asist

Ferdi 1 asist

Gökhan Gönül - Caner Erkin 12 asist yaptı

Beşiktaş'ın iki kenar oyuncusu bu sezon etkili performans gösteriyor. Caner Erkin 9 asist, Gökhan Gönül 3 asist yaparken iki oyuncu toplam 12 değerine ulaştı. Beşiktaş'ta ayrıca Lens 2 asist katkısı verdi.

Galatasaray'ın kanatları çalışmaya başladı (17 asist)

Galatasaray kenar oyuncuları son dönemde etkili performans göstermeye başladı. Sağ bek Mariano 4 asist, yeni transfer sol bek Saracchi 2 asist yaparken Ömer Bayram 4 tanesini kenarda oynarken toplam 8 asist yaptı. Feghouli, Onyekuru ve devre arasında Emre Taşdemir 1'er asist katkısı verdi.

Alanyaspor'un kanatları 18 asist yaptı

Sivasspor'da kenar oyuncuları toplam 12 asist yaparken Başakşehir'de 14 asist yaptı. Başakşehir'de Clichy ve Çaicara 3'er asist yaparken Visca 8 asist ile oynuyor. Alanyaspor'un kenar oyuncuları çok etkili oldu. Junior Fernandes 5 asist, Campos ve Efecan 3'er asist, Juanfran, Onur, Baiano 2'şer asist ve N'Sakala 1 asist yaptı. Trabzonspor'da ise kenar oyuncuları toplam 12 asist yaptı.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru







