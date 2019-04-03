UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına katılamama riski ile de karşı karşıya bulunuyor. Her ne kadar 1 milyar liralık uzun vadeli bir proje olsa da ilk hedef kısa vadede UEFA anlaşmasına uyabilmek. Bunun için de 350 ile 500 milyon liralık bir kaynak gerekiyor.

Taraftarlar ve camianın önde gelen isimleri bu projeye destek vermeye hazırlanırken burada futbol takımına da büyük görev düşüyor. Takımın lig sonuna kadar alacağı sonuçlar kampanyaya katılımın daha da artmasına katkı sağlayacak. Saha sonuçları camianın moralini ve özgüvenini yerine getirecek.

Bunun için de futbol takımına gerekli bilgilelendirmeler yapılıyor. Sarı-lacivertli yetkililer, projenin kısa sürede sonuç vermesi için esas unsurun futbol takımının başarısı olduğunu anlatıyor ve vurguluyor. Bu nedenle başta Galatasaray derbisi olmak üzere son 8 maçtan alınacak 8 galibiyetin kampanyaya çok büyük bir ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

Kulüpte neredeyse her şey futbol takımının başarısına göre şekilleniyor. Bunun en somut örneği forma satışlarında yaşandı. Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra Feneriumlara akın eden taraftalar ilk 3 ay içinde 100 binden fazla forma aldı. Ancak takımın düşüşü bu satışları etkiledi. Geride kalan 10 ayda bu sayı 215 bin oldu

“Fener Ol” kampanyasına sarı-lacivertli futbol takımı da destek verecek. Bu çerçevede yarın 19.07’de başlayacak kampanya çerçevesinde futbolcular ve teknik heyetin de ciddi miktarlarda kampanyaya katkı sağlayacağı öğrenildi.

Ünlüler katılacak

Sarı-lacivertli kulübün yarın başlayacak dev projesinde Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk ve Acun Ilıcalı gibi Fenerbahçeli ünlüler de yer alacak. Saat 19.07’de Fenerbahçe TV’den başlatılacak kampanyada tanınmış ekran yüzlerinin desteği de çok büyük önem taşıyor. Sanatçıların maddi olarak da kampanyaya ciddi katkıda bulunması bekleniyor.

(Milliyet)