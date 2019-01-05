Kanarya’nın tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, önceki gün Dereağzı Tesisleri’nde Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy’dan özür dilemiş ve sonrasında affedilmişti. Fenerbahçe’de kadro dışı kalan son iki futbolcudan biri olan Kaptan Volkan Demirel’in affı, Sarı- Lacivertliler’in Belek Kampı’nda olumlu bir hava estirdi.

Futbolcular, kaptanlarına kavuşmanın sevincini yaşarken özellikle kalecilerin üstlerindeki sorumluluğun azalması nedeniyle bu gelişmeye oldukça olumlu baktığı bildirildi. 37 yaşındaki kalecinin, takım arkadaşlarıyla ilk günden arayı kapattığı ve kadroya geri dönmesi sebebiyle oldukça mutlu olduğu öğrenildi.

‘Her şeyim Fenerbahçe’

Takımdan hiçbir zaman bu kadar uzak kalmadığına belirten Volkan’ın, takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, “Benim evim, ailem, her şeyim Fenerbahçe. Yeniden bu heyecanın içinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Şimdi hep birlikte el ele verip üstümüzdeki ölü toprağını hep beraber dağıtacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarını artık daha fazla üzmeyeceğiz” diyerek, duygularını dile getirdiği bildirildi.

Harun mu Volkan mı?

Sarı-Lacivertliler’de Volkan Demirel’in affedilmesinin ardından gözler, kaledeki rekabete çevrildi. Spor Toto Süper Lig’de sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu performansla beklenenin altında kalan Harun Tekin, Antalya’daki ikinci yarı hazırlıklarının ardından ilk 11’deki yerini Volkan Demirel’e kaptırabilir. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Volkan’ın, ikinci yarı için yapılan hazırlık kampında ortaya koyacağı performansla kaleye dönebileceği konuşuluyor.

Yusuf Dursun