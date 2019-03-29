Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'den flaş karar... Sarı lacivertlilerin uzun yıllar kalesini koruyan 37 yaşındaki file bekçisi, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını netleştirdi.

Sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan kaleci Volkan Demirel’in futbolu bırakma kararı aldı. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonu Sarı-Lacivertli forma altında jübile yapacağı öğrenildi.

YİNE FENERBAHÇE'DE

Sezon sonunda jübilesini yapocağı öğrenilen Volkan Demirel'in, yine kulüp içerisinde bir görevde yer alacağı belirtildi. Tecrübeli kalecinin, takımda kaleci antrenörü olarak çalışacağı ortaya çıktı.

Kaynak: Star



