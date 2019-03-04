Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren gol 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 42. dakikada Tyler Boyd attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve ligin 13. sırasındaki yerini değiştiremedi. Ev sahibi ekip de puanını 32 yaptı ve 14. sırada Fenerbahçe'nin arkasında yer almaya devam etti.

Fenerbahçe Süper Lig fikstürü

1. hafta

Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

2. hafta

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe

3. hafta

Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe

4. hafta

Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

5. hafta

Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

6. hafta

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

7. hafta

Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe

8. hafta

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

9. hafta

Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe

10. hafta

Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü

11. hafta

Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe

12. hafta

Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor

13. hafta

Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe

14. hafta

Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa

15. hafta

Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe

16. hafta

Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor

17. hafta

Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

18. hafta

Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe

19. hafta

Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor

20. hafta

Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe

21. hafta

Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe

22. hafta

Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor

23. hafta

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

24. hafta

Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor

25. hafta

Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

26. hafta

Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor

27. hafta

Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe

28. hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

29. hafta

Alanyaspor - Fenerbahçe

30. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

31. hafta

Kasımpaşa - Fenerbahçe

32. hafta

Fenerbahçe - Akhisarspor

33. hafta

Erzurumspor - Fenerbahçe

34. hafta

Fenerbahçe - Antalyaspor