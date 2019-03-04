Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür - Süper Lig puan durumu
Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe derbi öncesinde Ankaragücü deplasmanında iki puan bırakırken, Mehmet Ekici de cezalı duruma düştü... Tarihinin en zor sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe'de taraftarlar, ''Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda geri düştüğü maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Deplasman ekibi Fenerbahçe'ye 1 puanı getiren gol 67. dakikada Hasan Ali Kaldırım'dan geldi. Ev sahibinin tek golünü ise 42. dakikada Tyler Boyd attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 32 puana yükseldi ve ligin 13. sırasındaki yerini değiştiremedi. Ev sahibi ekip de puanını 32 yaptı ve 14. sırada Fenerbahçe'nin arkasında yer almaya devam etti.
Fenerbahçe Süper Lig fikstürü
1. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
2. hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
3. hafta
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
4. hafta
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
5. hafta
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
6. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. hafta
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
10. hafta
Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
11. hafta
Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
12. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor
13. hafta
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
14. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa
15. hafta
Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe
16. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor
17. hafta
Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
18. hafta
Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe
19. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
20. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
21. hafta
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
22. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor
23. hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
25. hafta
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
26. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
27. hafta
Ankaragücü 1 - 1 Fenerbahçe
28. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. hafta
Alanyaspor - Fenerbahçe
30. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
31. hafta
Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. hafta
Fenerbahçe - Akhisarspor
33. hafta
Erzurumspor - Fenerbahçe
34. hafta
Fenerbahçe - Antalyaspor