Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür - Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?
Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstür... Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta açılış karşılaşmasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler geriye düştükleri karşılaşmada Soldado ve Mehmet Ekici’nin golleriyle 2-1 galip geldi. Tarihinin en zor sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe'de taraftarlar, ''Fenerbahçe'nin kalan maçları ve Fenerbahçe fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde.
Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 73. dakikasında Özer Hurmacı’nın golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor’a Fenerbahçe’nin cevabı gecikmedi. 74. dakikada Soldado’nun golüyle skoru eşitleyen sarı-lacivertliler 86. dakikada Mehmet Ekici’nin golüyle 2-1 öne geçti. Müsabaka boyunca net pozisyonlar üretemeyen Fenerbahçeli futbolcular maçın son bölümünde bulduğu gollerle galibiyete uzanan taraf oldu.
Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekip, puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, 28. hafta maçında ise Galatasaray'la kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe Süper Lig fikstürü
1. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
2. hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
3. hafta
Göztepe 1 - 0 Fenerbahçe
4. hafta
Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor
5. hafta
Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe
6. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. hafta
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
8. hafta
Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir
9. hafta
Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
10. hafta
Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
11. hafta
Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
12. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Alanyaspor
13. hafta
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
14. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa
15. hafta
Akhisarspor 3 - 0 Fenerbahçe
16. hafta
Fenerbahçe 2 - 2 Erzurumspor
17. hafta
Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
18. hafta
Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe
19. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Yeni Malatyaspor
20. hafta
Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
21. hafta
Kayserispor 1 - 0 Fenerbahçe
22. hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor
23. hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. hafta
Fenerbahçe 3 - 2 Çaykur Rizespor
25. hafta
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
26. hafta
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
27. hafta
Ankaragücü - Fenerbahçe
28. hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
29. hafta
Alanyaspor - Fenerbahçe
30. hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
31. hafta
Kasımpaşa - Fenerbahçe
32. hafta
Fenerbahçe - Akhisarspor
33. hafta
Erzurumspor - Fenerbahçe
34. hafta
Fenerbahçe - Antalyaspor