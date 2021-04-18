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Fenerbahçe'nin kalan maçları! Fenerbahçe fikstür

Fenerbahçe Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Haftayı BAY geçeçek Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

18 Nisan 2021, Pazar 22:21 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin kalan maçları! Fenerbahçe fikstür

Fenerbahçe Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek zirve yolunda çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş ile farkı 2 puana indiren Fenerbahçe bu hafta içini maç yapmadan BAY geçirecek. Peki, BAY sonrası Fenerbahçe kalan haftalarda hangi takımlarla karşılaşacak? İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü...

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Fenerbahçe kalan maçlar...

36. HAFTA | Fenerbahçe BAY

37. HAFTA | Fenerbahçe - Kasımpaşa (25.04.2021)

38. HAFTA | Alanyaspor - Fenerbahçe (29.04.2021)

39. HAFTA | Fenerbahçe - Erzurumspor (3.05.2021)

40. HAFTA | Ankaragücü - Fenerbahçe (9.05.2021)

41. HAFTA | Fenerbahçe - Sivasspor (12.05.2021)

42. HAFTA | Kayserispor - Fenerbahçe (16.05.2021)

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