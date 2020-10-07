Sarı-Lacivertliler için transfer dönemi, TFF’nin belirlediği harcama limitleri nedeniyle tatsız başladı. Ancak yönetim, bu limiti artıracak hamleler yapmayı başardı. Ardından transferde Fenerbahçe şov başladı. Büyük hayal kırıklığıyla geçen iki sezonun ardından şampiyonluğun mutlak favorisi olmak isteyen Kanarya, tam 18 oyuncuya imza attırarak uzun yıllar unutulmayacak bir transfer dönemini geride bıraktı.

Forvette 5 alternatif

Elde kalan oyunculardan fazlasını transfer ederek yepyeni bir takım kuran Fenerbahçe’nin ulaştığı kadro genişliği tam anlamıyla göz kamaştırıyor. Örneğin Erol Bulut forvette 5 alternatife sahip. Bulut, Avrupa’nın devlerini çalıştıran birçok dünyaca ünlü teknik adamın bile sahip olmadığı kadar büyük bir kadro derinliğiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fark çok büyük

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezona oranla kadro genişliği sadece sayısal anlamda artmadı. Kalite de fazlasıyla yükseldi. Örneğin geçen sezon, sağ açık oyuncusu Nabil Dirar’ı sol bekte kullanmak zorunda kalan Sarı-Lacivertliler, bu bölgede şimdi Caner Erkin ve Filip Novak’a sahip. Forvette Muriç ile formsuzluğu nedeniyle forma şansı bulamayan Mevlüt varken, golcü hattı şimdi Samatta, Valencia, Cisse, Ademi ve Thiam’dan oluşuyor.

Arda Erol







