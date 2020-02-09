Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe ve Alanyaspor sahadan beraberlikle ayrılırken, ligin tepesi biraz daha düğümlenmiş oldu. Sarı-Lacivertliler dün akşam sahaya çıkarken, Kadıköy’de beş maçtır üst üste galip geliyordu. Başakşehir, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Konyaspor gibi önemli sınavları seyircisi önünde arka arkaya kazanan Fenerbahçe’ye çelmeyi takan takım Alanyaspor oldu. Sarı Kanaryalar böylece, şampiyonluk yolundaki rakipleri Trabzonspor ve Beşiktaş’ın galip geldiği haftada ciddi bir yara almış oldu. Önümüzdeki hafta Ankaragücü deplasmanında bu kaybı telafi etmeye çalışacak olan Fenerbahçe, bir sonraki hafta sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak ve zirve yarışının yeniden şekillenebileceği bir 90 dakika oynanacak.

İkili averajda önde

Alanyaspor ise penaltı kaçırdığı karşılaşmada, galibiyete yaklaşan taraf olsa da çok önemli bir deplasmanı geride bırakmış oldu. Zirvede yer alan Trabzonspor ve Sivasspor’u 2 puan geriden takip eden konuk ekip, lig sonunda olası bir puan eşitliğinde ikili averajda Fenerbahçe’nin önüne geçti. Alanyaspor, sezonun ilk yarısında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3- 1’lik skorla devirmeyi başarmıştı.