Fenerbahçe Süper Lig'in 30.haftasında sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti. Fenerbahçe böylece rakibine karşı evinde 2000 yılından beri devam eden yenilmezlik serisini yitirdi. Fenerbahçe lig maçlarında Ankara ekibine en son 05.05.2000 tarihinde kaybetmişti

Sarı-Lacivertliler, son iki sezonda evinde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Sivasspor'a karşı serilerini yitirdi

Trabzonspor'a 23 yıl sonra yenildi

Fenerbahçe geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a 16.06.2020 tarihinde evinde kaybetmiş ve elenmişti. Trabzonspor bu maça kadar en son 23 Ağustos 1997'de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenebilmişti.

Galatasaray'a 21 yıl sonra yenildi

Galatasaray ise Kadıköy'de uzun yıllar yenemediği Fenerbahçe'yi geçen sezon lig maçında 3-1 yenmiş ve 21 yıllık seriyi bitirmişti. Fenerbahçe bu maça kadar Galatasaray'a evinde en son 21.12.1999'da yenilmişti

Beşiktaş'a 15 yıl sonra yenildi

Beşiktaş ise bu sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendi ve 15 yıllık seriyi sonlandırdı. Fenerbahçe en son 17.04.2005 tarihinde Beşiktaş 4-3 kaybetmişti, bu sezon ise 29.11.2020 tarihinde aynı skorla kaybetti

Göztepe'ye 21 yıl sonra yenildi

Fenerbahçe sahasında oynadığı Göztepe maçını 21.02.2021 tarihinde 1-0'lık skorla kaybetti. Göztepe, Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 21 yıl önce 16.04.2000 yılında yenmişti

Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra yenildi

Fenerbahçe sahasında oynadığı Gençlerbirliği maçını 14.03.2021 tarihinde 2-1'lik skorla kaybetti. Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi deplasmanda en son 21 yıl önce 05.05.2000 yılında 3-1'lik skorla yenmişti

Sivasspor'a 7 yıl sonra yenildi

Fenerbahçe geçen sezon sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetmişti. Fenerbahçe böylece 7 yıl sonra evinde rakibine lig maçında kaybetmişti. Sivasspor geçen sezonki maça kadar en son 2013'te Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmişti



