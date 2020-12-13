Süper Lig'in kağıt üzerinde en iyi kadrosuna sahip takımı Fenerbahçe, deplasmanlarda harika bir performans gösterirken, Kadıköy'de tam tersi bir performans çiziyor. Bu sezon ligde rakip sahada 6 maça çıkan Sarı- Lacivertliler, 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, tek beraberliğini bu süreçte Galatasaray derbisinde almıştı. Deplasmanlarda toplamda 16 puan toplayan teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, aslında evinde de sezona iyi başlamıştı ama iç sahadaki son 3 maçta her şey kelimenin tam anlamıyla kabusa dönüştü. Kadıköy'de ilk 3 maçta Hatayspor'la berabere kalan, ancak daha sonra Karagümrük ve Tr abzonspor'u deviren Fenerbahçe, bu sezonki ilk yenilgisini 2-0'lık skorla sahasında Konyaspor karşısında yaşamıştı.

Büyük hayal kırıklığı...

Beşiktaş karşısında derbide favori gösterilen Bulut'un takımı, rakibine 4-3'lük skorla mağlup olmuştu. Dün de teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Ye ni Malatya karşısında alınan farklı yenilgi, iç sahada üst üste alınan 3. mağlubiyet oldu. Bu sezon ligde topladığı 23 puanın 16'sını deplasmanlarda kazanan Kanarya, kalan 7 puanı ise evindeki maçlarda elde etti. Normalde sahasında daha çok puan toplaması beklenen Fener, rakiplerinin sahasında muhteşem bir grafik çizerken, iç sahada beklentilerin çok altında kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Aslıhan Çil





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