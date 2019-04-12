Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın bu sezon iç sahada ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkat çekiyor.

Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahada son dönemdeki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor. Ülker Stadı’nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Galatasaray ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal’ın gelişinin ardından iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Sahasında 23 gol atıp, 18 gol yiyen sarı-lacivertliler, Ülker Stadı’nda 16 puanı kaybetti. Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 4 maçı da dış sahada oynadı.