Galatasaray formasıyla, Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe ağlarını sarsan ve kupayı Sarı-Kırmızılı takıma getiren Podolski, 34 yaşında, bu kez Antalyaspor formasıyla Fener’e karşı yıldızlaştı.

Tecrübeli futbolcu, dün akşam 52 ve 56. dakikalarda yaptığı nefis asistlerle bir anlamda Antalya’ya puanı getiren isim oldu. Devre arasında geldiği Kırmızı-Beyazlı takımda ilk kez 11’de sahaya çıkan Alman futbolcu, şu ana kadar 1 gol kaydetmişti.

Poldi maçın ardından, “İyi iş çıkardık, futbol oynayan taraf bizdik. Hakemin verdiği 5 dakikalık uzatma ve geçen ekstra vakit var. Ama yine de takım olarak o golü yemememiz gerekiyordu. Futbolda her zaman uyanık olmanız lazım” dedi.