Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi en dikkat çeken unsurlardan biri, konuk ekibin derbilerdeki galibiyet hasreti.
Fenerbahçe, ligde 7 maçtır derbi kazanamıyor. En son 23 Eylül 2017'de Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, son 7 maçtan 6 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı.
Bu periyottaki tek yenilgisini 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'taki 3-1'lik Beşiktaş derbisinde yaşayan Fenerbahçe, son 5 Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.
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Maç G B M A Y
7 - 6 1 8 10
Tarih Rakip Sonuç
14-04-2019 Galatasaray 1-1
25-02-2019 Beşiktaş (d) 3-3
02-11-2018 Galatasaray (d) 2-2
24-09-2018 Beşiktaş 1-1
17-03-2018 Galatasaray 0-0
25-02-2018 Beşiktaş (d) 1-3
22-10-2017 Galatasaray (d) 0-0
(Not: Skorlar, Fenerbahçe'nin attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)
İstatistik: Aslıhan Çil
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