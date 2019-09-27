Fenerbahçe'nin kabus rakamı 7!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi de Sarı-Lacivertli takımın derbilerde 7 maçtır galibiyet alamaması.

27 Eylül 2019, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin kabus rakamı 7!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi en dikkat çeken unsurlardan biri, konuk ekibin derbilerdeki galibiyet hasreti.

Fenerbahçe, ligde 7 maçtır derbi kazanamıyor. En son 23 Eylül 2017'de Kadıköy'de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, son 7 maçtan 6 beraberlik, 1 yenilgiyle ayrıldı.

Bu periyottaki tek yenilgisini 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'taki 3-1'lik Beşiktaş derbisinde yaşayan Fenerbahçe, son 5 Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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Maç G B M A Y

7 - 6 1 8 10

Tarih Rakip Sonuç

14-04-2019 Galatasaray 1-1

25-02-2019 Beşiktaş (d) 3-3

02-11-2018 Galatasaray (d) 2-2

24-09-2018 Beşiktaş 1-1

17-03-2018 Galatasaray 0-0

25-02-2018 Beşiktaş (d) 1-3

22-10-2017 Galatasaray (d) 0-0

(Not: Skorlar, Fenerbahçe'nin attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)

İstatistik: Aslıhan Çil

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