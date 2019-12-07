Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı en çok parlayan isimlerden biri Ozan Tufan oldu. Emre Belözoğlu'nun tecrübesinde de yararlanan 24 yaşında Ozan Tufan bu sezon Ersun Yanal'ın adeta jokeri oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan aynı zamanda farklı pozisyonlarda da görev yaptı.

Sağ bek, orta saha, sağ açık, santrfor

Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe'de dört farklı pozisyonda oynadı. Emre Belözoğlu ile birlikte merkez orta saha pozisyonunda sezona başlayan Ozan Tufan, beş maçta sağ bek olarak ilk 11'de başladı. Ozan Tufan ayrıca bu hafta oynanan Gençlerbirliği maçı dahil Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında da sağ açık pozisyonunda ya da orta sahanın sağında görev yaptı. Ozan Tufan önceki hafta Y. Malatyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede eksikler nedeniyle son 20 dakika ileri uçta görev yaptı

Gençlerbirliği maçında sağ kenar başladı orta saha bitirdi

Ozan Tufan son olarak Gençlerbirliği maçında sağ kenar olarak maça başladı. Devre arasında sakatlanıp çıkan oyuncuların ardından son 45 dakika merkez orta saha olarak görev yapan Ozan Tufan bir golün pasını verdi. Bu sezon Süper Lig'de 1 gol 1 asist yapan Ozan Tufan ayrıca Euro 2020 elemelerinde çok kritik bir gole imza atmıştı

Kariyerinde neredeyse her pozisyon var

Ozan Tufan tüm kariyeri boyunca sağ bek, merkez orta saha, sağ açık, orta sahanın sağı dışında stoper, önlibero ve sol bek olarak görev yaptığı maçlarda oldu.

Ozan Tufan'ın görev yaptığı pozisyonların dağılımı

Ön libero 80 maç

M. Orta saha 42 maç

On Numara 39 maç

Sağ Bek 18 maç

Orta saha sağ 13 maç

Sol Bek 3 maç

Stoper 1 maç



