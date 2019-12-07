Fenerbahçe'nin jokeri Ozan Tufan! Bir kaleye geçmediği kaldı...
Fenerbahçe bu sezon yeniden yapılandı ve geçen sezona göre farklı bir kadro ile mücadele ediyor. Geçen sezon kiralık olarak Alanyaspor'da oynayan ve başarılı bir performans gösteren Ozan Tufan ise adeta bu sezon Ersun Yanal'ın jokeri oldu. Tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Ozan birden fazla pozisyonda görev yaptı
Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı en çok parlayan isimlerden biri Ozan Tufan oldu. Emre Belözoğlu'nun tecrübesinde de yararlanan 24 yaşında Ozan Tufan bu sezon Ersun Yanal'ın adeta jokeri oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 14 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Ozan Tufan aynı zamanda farklı pozisyonlarda da görev yaptı.
Sağ bek, orta saha, sağ açık, santrfor
Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe'de dört farklı pozisyonda oynadı. Emre Belözoğlu ile birlikte merkez orta saha pozisyonunda sezona başlayan Ozan Tufan, beş maçta sağ bek olarak ilk 11'de başladı. Ozan Tufan ayrıca bu hafta oynanan Gençlerbirliği maçı dahil Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında da sağ açık pozisyonunda ya da orta sahanın sağında görev yaptı. Ozan Tufan önceki hafta Y. Malatyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede eksikler nedeniyle son 20 dakika ileri uçta görev yaptı
Gençlerbirliği maçında sağ kenar başladı orta saha bitirdi
Ozan Tufan son olarak Gençlerbirliği maçında sağ kenar olarak maça başladı. Devre arasında sakatlanıp çıkan oyuncuların ardından son 45 dakika merkez orta saha olarak görev yapan Ozan Tufan bir golün pasını verdi. Bu sezon Süper Lig'de 1 gol 1 asist yapan Ozan Tufan ayrıca Euro 2020 elemelerinde çok kritik bir gole imza atmıştı
Kariyerinde neredeyse her pozisyon var
Ozan Tufan tüm kariyeri boyunca sağ bek, merkez orta saha, sağ açık, orta sahanın sağı dışında stoper, önlibero ve sol bek olarak görev yaptığı maçlarda oldu.
Ozan Tufan'ın görev yaptığı pozisyonların dağılımı
Ön libero 80 maç
M. Orta saha 42 maç
On Numara 39 maç
Sağ Bek 18 maç
Orta saha sağ 13 maç
Sol Bek 3 maç
Stoper 1 maç