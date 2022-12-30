Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , elindeki yıldızları da kadroda tutmaka adına çaba harcamak durumunda... Jorge Jesus döneminde performansı zirve yapan yıldız oyuncu için Avrupa'nın birçok devi, girişimlerine hız vermiş durumda.

Antalya için çalışmalar başladı

Jorge Jesus, 4-0’lık Hatayspor galibiyetinin ardından öğrencilerine 1 gün izin vermişti. Çarşambayı dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı.

Jesus, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından öğrencilerine taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.

Valencia’nın hedefi Cim Bom

Ekvadorlu oyuncu, Dünya Kupası’ndan sakat olarak dönmüştü. İyileşip İstanbulspor ve Trabzon maçlarında sonradan oyuna giren Valencia, Hatay mücadelesi öncesi yine sakatlanmıştı. Dizindeki sakatlığı nükseden tecrübeli forvetin ciddi bir sorunu olmadığı kaydedildi.

33 yaşındaki futbolcunun Antalya’da riske edilmeyip, 8 Ocak’taki Galatasaray derbisinde oynaması bekleniyor.

Müthiş 3'lü bozulmuyor

Jorge Jesus, Hatayspor karşısında sergiledikleri performansla galibiyetin mimarı olan Joshua King, Diego Rossi ve Michy Batshuayi’yi Antalyaspor maçında da 11’de oynatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, ligde Sivasspor, Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında attığı 2 golü de penaltıdan kaydetmişti. Hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Hatayspor’u 4-0’a geçerek buna son verdi. Kanarya ayrıca 15 isabetli şutla sezon rekoru kırdı. Ofansif anlamda sergilenen bu müthiş performansta Joshua King, Michy Batshuayi ve Diego Rossi’nin katkısı büyük oldu. King ve Batshuayi 1’er gol attı, Rossi ise onlara asistleri yaptı. Ayrıca çekilen 15 isabetli şutun 6’sı bu 3 isimden geldi. Jorge Jesus, performansından memnun olduğu King, Rossi ve Batshuayi’yi Antalyaspor deplasmanında da 11’de görevlendirmeyi planlıyor. Ancak Portekizli hocanın özellikle Batshuayi’ye hücum pres konusunda daha dikkatli olması yönünde uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Soru işareti İrfan

Hatayspor mücadelesinde beklentilerin altında kalan isim İrfan Can Kahveci oldu. Trabzonspor karşısında da vasat bir performans sergileyen Milli oyuncunun Antalya’da 11’de olup olmayacağı merak konusu. Jesus’un İrfan ile de özel bir görüşme yaparak uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Yıldız futbolcunun kulübeye çekilmesi halinde forma için aday isimler Emre Mor, Mert Hakan ve Lincoln.

Kim’in son talibi PSG

Sezon başında Fenerbahçe’den Napoli’ye transfer olan Kim Min-jae, buradaki performansıyla adından daha da fazla söz ettirdi. Güney Koreli yıldız, yeni takımında henüz 6 aydır forma giymesine rağmen Manchester United’ın takibine girmişti. Fransız basınına göre PSG de Kim için harekete geçti.

PSG, 26 yaşındaki savunmacının 50 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Isaak Toure Auxerre yolunda

Fenerbahçe, 21 yaş altı yabancı kontenjanından faydalanıp Marsilyalı Isaak Toure’yi kiralamak istiyordu. Ancak Sarı-Lacivertliler’in 19 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonunda ısrar etmesi nedeniyle taraflar anlaşamadı.





Genç stoperi bonservisiyle kaybetme tehlikesi yaşamak istemeyen Marsilya, Toure’yi opsiyonsuz bir şekilde Auxerre’e kiralamaya hazırlanıyor.

Oynadığı her bölgede göz kamaştıran gerçek bir joker: Ferdi Kadıoğlu

Milli yıldız, geçen sezon yakaladığı çıkışı Jorge Jesus döneminde zirveye taşıdı. Ferdi Kadıoğlu, oynadığı her maçta performansıyla takımın en iyilerinden olmayı başardı. Üstelik bunu tek bir pozisyonda değil, birçok farklı mevkide yaptı.

Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunun başında Nijmegen'den büyük umutlarla transfer edildi. Hollanda ekibinde, 10 numara pozisyonunda sergilediği performansla dikkat çeken dönemin genç yeteneği, Portakallar'ın alt yaş kategorilerinde Milli formayı da terletti. Ancak Ferdi'nin Fenerbahçe macerası iyi başlamadı. Hatta ilk 3 sezonunda beklentilerin çok altında kaldı, birçok kez ayrılığı gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesi belki şampiyonluğu getirmedi ama 23 yaşındaki oyuncu için adeta milat oldu. Üstelik Ferdi Kadıoğlu hiç alışık olmadığı bir bölgede, sol kanat bekinde oynayarak müthiş bir çıkış yaptı. Bu sezon Jorge Jesus yönetiminde ise performansı adeta tavana vurdu.

Nerede oynarsa oynasın...

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon birçok oyuncu formunu yükseltti ama kaybedilen maçlarda bile istikrarını koruyan belki de tek isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Üstelik Milli oyuncu bunu tek bir mevkide oynayarak yapmadı. Sağ bek, sağ kanat beki, sol bek, sol kanat beki ve sol açıkta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, futbolda çok kullanılan 'joker oyuncu' tanımının gerçek anlamda hakkını verdi. Ferdi, Fenerbahçe'nin oynadığı 28 resmi maçın 23'ünde süre alarak takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmayı da başardı.

Devleri peşine taktı

Ferdi'nin bu sezonki müthiş çıkışı, Avrupa'da birçok takımın dikkatini çekti. Özellikle Napoli, Milli yıldızı uzun süredir takip ediyor. Bir diğer İtalyan ekibi İnter'in de 23 yaşındaki oyuncuya ilgisi var. Ocak ayında Dumfries'in satılması halinde Lacivert-Siyahlılar'ın Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'nin kapısını çalması muhtemel.

Yıldız futbolcu için harekete geçen son takım ise Dortmund oldu. Alman devinin Hatayspor maçına gözlemci gönderdiği ve özel olarak izlettirdiği isimlerden birinin Ferdi olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Ferdi Kadıoğlu'nu satmayı düşünmüyor. Ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde, o zaman yönetimi zor bir karar bekleyecek.

Bir benzerini bulmak zor - Arda Erol

"Günümüz futbolunda birçok oyuncu, farklı mevkilerde oynayabiliyor. Örneğin neredeyse her kanat oyuncusu için sağ açık ya da sol açık tanımı yapmak gerekmiyor. Çünkü iki çizgide de görev yapabiliyor. Çok yönlülük genelde oyunun hücum bölümünde kendini gösteriyor. Ferdi Kadıoğlu ise 'joker'lik anlamında eşine az rastlanacak yetenekte bir oyuncu.

Savunmanın her iki kanadında bu kadar yüksek performansla oynamasının yanı sıra orta sahanın ortasında ya da hücumda forvet dışında her bölgede görev yapabilmesi onu eşsiz kılıyor. Yakın geçmişe bakıldığında Ferdi Kadıoğlu'nun çok yönlülüğüne yakışan belki de tek isim, şu anda 36 yaşında olan James Milner. Ancak Liverpool'un İngiliz yıldızı da 30'undan sonra bu dönüşümü geçirdi. Ferdi'nin bu kadar genç yaşta bu kadar çok yönlü bir oyuncu olmayı başarması, gerçekten inanılmaz"