Transferde dört büyüklerin gündeminde yer alan Adana Demirspor'un milli oyuncusu Samet Akaydın'ı 21 yaşında keşfeden sportif direktör Yakup Ateş; başarılı stoperin hikayesini FANATİK'e anlatmıştı.

'Yukarıları göreceğim mesajını veriyordu'

Ateş, "Samet Akaydın ile yollarımız 2015 senesinde 3. Lig’de o zamanki adıyla Sancaktepe Belediyespor’da kesişti. Ben sportif direktör olarak görev yapıyordum. Samet, o zaman 21 yaşında pırıl pırıl genç bir kardeşimizdi. Sürekli çalışır, kendini geliştirmek için zaman harcardı. O yıllarda ‘ben yukarıları göreceğim’ mesajını net bir şekilde veriyordu. O zamanlar birçok üst lig ekibine tavsiye etmiştim ama alt ligler şimdiki kadar popüler olmadığı için, Samet’in Süper Lig’i görmesi biraz geç oldu. Hatta ilginç bir hikayesi var. Bir hocamızın yardımcı ekibine önerdim, maç görüntülerini istediler, yolladık. Tabii hocamız Samet’i değil de yanındaki arkadaş daha iyi demişti. O hocamızın beğendiği arkadaş daha sonra amatör lige giderken, Samet’in ise A Milli Takım ’a uzanan yolculuğa başladı" ifadelerini kullanmıştı.





'Tırnaklarıyla kazıya kazıya...'

Ateş sözlerini şöyle sürdürmüştü: "3. Lig, 2. Lig, 1. Lig derken önce Süper Lig’e, daha sonra da A Milli formaya kavuştu. Her zaman Süper Lig’de şampiyonluğuna oynayan takımlar ve Ay-Yıldızlı forma hayali vardı. Hepsini adım adım, tırnaklarıyla kazıya kazıya gerçekleştirdi. Samet’in özgüveni çok yüksek. Oldukça istikrarlı ve karakterli bir oyuncu. Kendine iyi bakar ve ekstra çalışmayı sever. İdmandan önce ya da izin günlerinde mutlaka salona iner ve çalışmasını yapar. Oyunda kaybetmeyi sevmeyen hırslı bir kişiliği var. Özgüveninden dolayı topla oyuna çıkmayı sever. Savunma yaptığı kadar hücumda da gol arar. Oynadıkça formu daha da artar. Gelişime açık bir oyuncudur. Kolay algılar ve hemen reaksiyon gösterir.”

'Bu işlere kafanı yorma sen'

Samet Akaydin, bu sezon başarılı performansıyla A Milli Takım’a kadar yükseldi. 28 yaşındaki stoper, transferin de gözdesi haline geldi. 4 büyükler, Samet için harekete geçip Adana Demirspor ile görüşmelere başladı. Kıran kırana geçen pazarlıkların ardından Fenerbahçe , bir adım öne geçti. Sarı-Lacivertliler, Milli savunmacı için Adana Demir ile prensip anlaşmasına vardı. Twitter’da Mavi-Lacivertliler’in bir taraftarı, FANATİK’in bu konuyla ilgili paylaşımına gönderdiği tweette, başkan Murat Sancak’ın oyuncuyu satmayacağına yönelik açıklamalarını hatırlattı. Sancak, buna yine Twitter üzerinden yanıt vererek, “Fiyatını bulan herkesi satarım, bu işlerle kafanı yorma sen” ifadelerini kullandı.

8 Ocak’a kadar Demir’de

Başkan Sancak’ın bu sözleri, Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığı iddialarını güçlendirdi. İmzalar atılsa bile transfer dönemi 8 Ocak’ta başlayacak. Bu tarihe kadar 28 yaşındaki savunmacı, Adana Demirspor formasını terletmeye devam edecek. Fenerbahçe, stoper arayışını yerli bir oyuncuyla noktalayarak, hücuma yapacağı takviyede yabancı isimlere yönelme şansını da yakalamış olacak.





Alioski için fiyat sorulacak

Sarı-Lacivertliler, Makedon sol beki sezon başında kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Alioski’nin performansından memnun olan yönetim, ara transfer döneminde bonservis fiyatını sormak için Al-Ahli ile masaya oturmayı planlıyor. Eğer Suudi ekibi uygun bir bedel isterse, Fenerbahçe ocak ayında tecrübeli futbolcunun bonservisini alabilir.