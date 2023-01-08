Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Fener’in radarına takılan Vincent Aboubakar rotasını Ada’ya çevirdi. Cristiano Ronaldo transferi sonrası Al Nassr’daki sözleşmesi feshedilen golcü oyuncu için İngilizler’in saygın yayıncısı BBC dün akşam flaş bir haber geçti.
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Haberde, Manchester United’ın, Aboubakar’la yarım sezonluk kiralık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Transferin önümüzdeki hafta içerisinde resmiyet kazanabileceği iddia ediliyor.