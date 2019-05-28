Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sırada bulunan Vedat Muriç transferi ile ilgili Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal açıklamalarda bulundu.

TRTSPOR'da yayınlanan Transfer Günlüğü programına canlı yayında bağlanan Hasan Kartal Vedat Muriç için Fransa'nın Toulouse takımından resmi teklif aldıklarını söyledi.

"Fenerbahçe dışında ilgilenenler var"

Vedat'ın takımda kalmasını istediklerini belirten Kartal, "İhtiyacımız olan bir futbolcu. Açıkçası takımdan ayrılmasını istemiyoruz ama kendisi gelir ben gitmek istiyorum teklifler varsa önünü açarız. Sportif Direktörümüz transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe dışında da ilgilenen kulüpler var ancak Toulouse dışında resmi teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ile yola devam edecekler mi?

Hasan Kartal, sözleşmesi biten Okan Buruk ile devam edilip edilmeyeceği ile ilgili soruya ise "henüz bir görüşme yapmadık. Başakşehir'e gideceği yönündeki haberlerle ilgili bilgimiz yok" ifadesini kullandı.



