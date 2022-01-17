Fenerbahçe ’nin Muriç’i geri getirme ihtimali iyice azaldı. Kosovalı forvet için önce West Bromwich devreye girmişti. 27 yaşındaki forvet için sürpriz bir takımdan atak geldi: CSKA Mosokva. Rus devi, Muriç’e imza attırmak için harekete geçti ve büyük yol kat etti. Golcü oyuncuyu Lazio’ya getirmek için çok uğraşan Lazio Sportif Direktörü İgli Tare, konuyla ilgili olarak, “Vedat için Rusya’dan resmi bir teklif aldık. Bu konuya dair sadece bunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.