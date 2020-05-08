Fenerbahçe'nin istediği Naldo'nun talipleri artıyor
Fenerbahçe'nin yeni sezon için kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden Espanyol forması giyen Naldo için Sarı-Lacivertliler'in ilgisi doğrulanırken Fiorentina ve Valencia'nın da devrede olduğu belirtildi.
Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Espanyol forması giyen Naldo için de devreye girdiği belirtiliyordu.
Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Espanyol'dan ayrılmayı planlayan oyuncu için AS gazetesi de iddiaları doğruladı.
Oyuncuyla ilgilenen kulüpleri açıklayan İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve Fiorentina'nın da deverede olduklarını belirtti.