Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen bu dönemde Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Espanyol forması giyen Naldo için de devreye girdiği belirtiliyordu.

Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle Espanyol'dan ayrılmayı planlayan oyuncu için AS gazetesi de iddiaları doğruladı.

Oyuncuyla ilgilenen kulüpleri açıklayan İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia ve Fiorentina'nın da deverede olduklarını belirtti.