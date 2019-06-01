Lille ve Hoffenhaim’ın takibindeki Gençlerbirliği’nin genç stoperi Mert Çetin, son olarak Fenerbahçe’nin de radarına girmişti. Ancak 21 yaşındaki savunmacıyı en ciddi takip eden kulübün Amiens olduğu öğrenildi. Mert’in ikinci yarıdaki tüm maçlarını hatta bazı idmanlarını dahi izleten Ligue 1 takımı Amiens, önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

1 sezon aradan sonra Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, Türkiye U21 Milli Takımı’nda da oynayan Mert’in fiyatını 3 milyon Euro olarak belirledi.