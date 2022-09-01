Sarı-Lacivertliler’de Maxi Gomez’in açıklanması artık an meselesi. Başta İspanyol basını olmak üzere birçok farklı kaynak, Fenerbahçe ’nin hem Valencia hem de yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığını ve resmi duyurunun yapılacağını yazdı. İspanyollar’dan yeni bir iddia daha geldi. Buna göre Gomez, Valencia’daki takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşmaya başladı. Uruguaylı golcünün tesislerdeki eşyalarını topladığı belirtildi. Gomez, evinde de İstanbul’a gelmek için valizlerini hazırladı. 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’nin seyahat planlamasını bekliyor.

Cavani’yle buluştu

Valencia, Gomez için Feerbahçe ile anlaşmasının ardından Edinson Cavani’yi kadrosuna katmıştı. Gomez, vatandaşı olan tecrübeli forvetle bir araya geldi. İkili, çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gomez’in ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı için iki Uruguaylı golcünün Valencia’da birlikte sahaya çıkması beklenmiyor.