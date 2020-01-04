Manchester United’da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve gönderilecekler listesine konulan Marco Rojo, İngiliz basını tarafından Fenerbahçe’ye yazılmıştı. Geçtiğimiz yaz döneminde de Kanarya’nın gündeminde olan Rojo’nun stoper olmasının yanı sıra sol bekte de forma giyebilmesi, Sarı- Lacivertliler’i çok yönlülüğü sebebiyle cezbediyor. United’ın, ayrılması için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2021’de bitiyor.

Deneyimli futbolcuyu Sarı-Lacivertliler’in yanı sıra İtalya’dan Fiorentina ve Fransa’dan PSG’nin istediği iddia ediliyor. Rojo’nun menacerinin, teklif getiren kulüplerin hepsiyle iletişim halinde olduğu ve Arjantinli oyuncu için en iyi şartları oluşturmaya çalıştığı bildirildi.

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