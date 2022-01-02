Sarı-Lacivertliler'in hoca adayları arasında gündeme gelen son isimlerden biri de Portekiz ekibi Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus... Kırmızı- Beyazlılar'la bağlarını kopardıktan sonra bir anda ismi Kanarya için de geçmeye başlayan Jesus'u, Brezilya'dan Atletico Mineiro'nun da istediği konuşuluyor. Ancak daha önce Flamego'da da çalışan 67 yaşındaki çalıştırıcının ailesi, bir kez daha Brezilya'ya gitmek istemiyor. Bu yüzden Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alan Jesus'un, Sarı- Lacivertliler'le yaptığı görüşmelerde kapıyı senelik 4 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.









Cevabı merak konusu

Zaten Vitor Pereira ile yaklaşık 2 milyon Euro üzerinden sözleşmeyi fesh eden Başkan Ali Koç ve kurmayları, bu rakamı bir hayli fazla buldu. Portekizli teknik adamdan istediği parayı yarı yarıya indirmesi talep ediliyor. Jesus'un, bu talebe nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Yusuf Dursun