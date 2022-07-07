Geçen sezon Fenerbahçe ’nin transfer listesinin en üst sırasında ismi yazan Ghislain Konan'ın yeni takımı belli oldu...

Geçen sezon Reims'le yıldız oyuncu için uzun süre görüşen ve pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varan Sarı-Lacivertliler, oyuncu cephesinde menajere takılmıştı. 26 yaşındaki sol bekin menajeri her görüşmede isteklerini artırmış ve Kanarya da abartılı talepler sebebiyle bu transferden vazgeçmişti.

Reims'le sözleşmesi sona eren Fildişi sol bek, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Konan yeni sezonda Al Nassr'da Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar ile birlikte görev yapacak.





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