Sarı-Lacivertliler, Benfica’nın Brezilyalı yıldızını kiralamak için harekete geçmişti. Everton’ın Flamengo’dan gelen kiralama teklifini, “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” diyerek geri çevirmesinin ardından Fenerbahçe , bu transferde avantajlı konuma geçti.

Yönetim, aynı Flamengo gibi 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlıyor. Benfica’nın ise Sarı-Lacivertliler’in bu teklifine, “Oyuncuyu size kiralayabiliriz, ancak anlaşmada zorunlu satın alma opsiyonu olmalı” yanıtını verdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, bu öneriye sıcak bakıyor. Fakat yönetim, opsiyonun belirli performans şartlarına bağlı olmasını istiyor. Ayrıca Benfica’nın zorunlu satın alma bedeli için belirleyeceği rakam da önemli.