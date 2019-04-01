Sezon sonu için yeni bir yapılanmaya gitmek isteyen ve genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri de Emmanuel Dennis'ti.

Belçika Ligi takımlarından Club Brugge'de forma giyen genç Nijeryalı için Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde 4 milyon euroluk teklif yaptığı belirtilmiş, daha sonra da Sarı Lacivertliler kiralama seçeneğini denemişti.. Ancak Brugge 'Hayır' cevabı vermişti.

Ajax, Monchengladbach ve Wolfsburg...

Hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu için Ajax, Monchengladbach ve Wolfsburg'un Club Brugge'e transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Oyuncusunu geleceğin yıldızları arasında gören Brugge'ün ise bu kulüplere nasıl bir cevap vereceği ve ne kadarlık bonservis isteyeceği merakla bekleniyor. Belçika ekibinin istediği rakamın ocak ayında 10 milyon euro civarında olduğu belirtiliyordu.

Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr





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