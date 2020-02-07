Geçen sezon sadece 60 bin Euro bedelle Çaykur Rizespor’a transfer olan Dario Melnjak, başarılı performansı ile Hırvatistan Milli Takımı’na kadar yükseldi.

Sportif Direktör Yılmaz Bal, devre arasında adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu hakkında, Lig Radyo’da açıklamalar yaptı: “Meljnak, Rize’de ve Rizespor’da mutlu. Takımı ve şehri çok seviyor. Buradan Milli Takım’a gitmeyi başardı. Bunların farkında. İsmi transferde çok geçti, ama bize ulaşan resmi bir teklif olmadı. Melnjak, Rize ’de kalacak. Kimse merak etmesin...”